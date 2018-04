Aschheim - "Im 1. Quartal 2018 war die Fondsnachfrage stark von der Entwicklung der Finanzmärkte geprägt", betont Rudolf Geyer, Sprecher der Geschäftsführung von ebase."Im Januar sind die Handelsaktivitäten der ebase-Kunden auf ein Rekordniveau angestiegen, während sich die Finanzmärkte sehr positiv entwickelt hatten." Auf die Korrekturen an den Börsen hätten die ebase-Kunden wiederum in der Folge mit vorsichtiger Zurückhaltung reagiert. So sei die Handelsaktivität der ebase-Kunden im Februar, nach einem Rekordhoch mit 143 Prozentpunkten des Vorjahresdurchschnitts im Januar, auf 115 Prozentpunkte zurückgegangen. Im März habe diese erneut auf 97 Prozentpunkte nachgegeben.

