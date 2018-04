Die oö. Lenzing Plastics GmbH & Co KG, die 2013 aus dem Lenzing Konzern herausgelöst worden war, hat 2017 den Umsatz um 7 Prozent auf 118 Mio. Euro gesteigert und damit ein "neues Rekordergebnis" erzielt, hieß es in einer Presseaussendung am Mittwoch. Außerdem sind Änderungen in der Eigentümerstruktur des Kunststoffspezialisten ...

