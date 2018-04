Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die von der EU-Kommission vorgeschlagene gemeinsame Einlagensicherung für Banken des Euroraums erhöht das Risiko einer länderübergreifenden Umverteilung von Mitteln nicht, sondern verringert sie - verglichen mit dem Übergangszustand eines gemischten Sicherungssystems. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher der Europäischen Zentralbank (EZB) in einem jetzt veröffentlichten Occasional Paper. Der Kommissionsvorschlag sieht einen schrittweisen Übergang von einem System nationaler Einlagensicherungen zu einem voll vergemeinschafteten System vor.

Widerstand gegen den Edis-Vorschlag kommt vor allem aus Deutschland. Die Deutsche Bundesbank hat sich wiederholt dafür ausgesprochen, die in den Bankbilanzen liegenden Risiken zu verringern, ehe die Verantwortung von den nationalen Sicherungssystemen auf das "European Deposit Insurance System" (Edis) übergeht.

Deutschland will vor Vergemeinschaftung mehr Risikoverringerung

Dazu zählt sie sowohl den Abbau notleidender Kredite (NPL) in dreistelliger Milliardenhöhe als auch eine Beendigung der regulatorischen Vorzugsbehandlung von Staatsanleihen in Bankbilanzen. Dahinter steckt die Befürchtung, dass die Edis-Teilnehmer eines Tages für die unkluge Finanzpolitik einzelner Länder zahlen müssen. Banken müssen derzeit für Euro-Staatsanleihen kein Eigenkapital hinterlegen, was sie zusammen mit bestimmten regulatorischen Anforderungen zu attraktiven Investments macht.

Weil das Tempo des NPL-Abbaus schleppend ist und eine Änderung der regulatorischen Behandlung von Staatsanleihen gar nicht in Sicht, kommt die schrittweise Umsetzung des Edis-Vorschlags nicht voran. In ihrer im Oktober veröffentlichten Kommunikation zu diesem Thema klang die Kommission viel vager und ließ den Zeitpunkt einer vollständigen Vergemeinschaftung der Einlagensicherung völlig offen.

Forscher: Bei Edis kein ungerechtfertigtes Umverteilungsrisiko

Die EZB-Forscher versuchen die dahinter stehenden Umverteilungsängste zu zerstreuen. "Der Vergleich zwischen einem voll entwickelten Edis und einer gemischten Einlagensicherung, in der vor Edis die nationalen Fonds zahlen müssen, zeigt, dass das Ausmaß der Quersubventionierung bei Letzterem stärker wäre", heißt es in dem Papier. Nach ihrer Aussage beinhaltet Edis überhaupt keine Risikoumverteilung über das Maß hinaus, das eine gemeinsame Einlagensicherung notwendigerweise haben muss.

"Ein Vergleich der risikobasierten Einzahlungen von Banken in den Einlagenfonds zeigt, dass die Einzahlungen eines Bankensystems in einigen Fällen niedriger als die zu erwartenden Auszahlungen sein können, aber das wäre nur bei sehr hohen Verlustraten der Fall, deren Eintrittswahrscheinlichkeit gering ist, und es würde eine Krise voraussetzen, die schlimmer ist als die Finanzkrise von 2007 bis 2009", heißt es in dem Papier.

Edis-Auszahlungen erst bei eher unwahrscheinlichen Szenarien

Tatsächlich würden Edis-Auszahlungen laut dem Papier überhaupt erst bei aus heutiger Sicht wenig wahrscheinlichen Szenarien fällig werden. Sollten gleichzeitig etwa 3 Prozent der "riskantesten" Banken im Rahmen einer Abwicklung 20 Prozent ihrer Gesamtaktiva verlieren, würden 3 Milliarden Euro fällig - von 38 Milliarden Euro, die der Kommissionsvorschlag vorsieht. Übertragen auf die Finanzkrise 2007 bis 2009 hätte das einem Scheitern von 54 Instituten entsprochen.

Bis 15 Prozent Aktivaverlust gäbe es in diesem Szenario keine Auszahlung und keine Quersubventionierung. Bei einem Scheitern von 10 Prozent der riskantesten Institute wären Zahlungen ab einem Aktivaverlust von 20 Prozent fällig. Hier käme es zu Zahlungen (und damit einer Quersubventionierung) an Belgien, Spanien und Griechenland. Insgesamt wurden 30,4 Milliarden Euro ausgezahlt.

Vor Edis-Auszahlungen Bail-in erforderlich

Die Edis-Auszahlungen setzen voraus, dass zuvor das regulatorische Eigenkapital, nachrangige Kapitalinstrumente (Coco-Bonds) und vorrangige, unbesicherte Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens zwölf Monaten aufgezehrt wurden. Mindestens 8 Prozent der Gesamtaktiva müssen an dem Bail-in beteiligt sein.

Die Untersuchung basiert auf 1.675 Banken des Euroraums mit 75 Prozent der Gesamtaktiva. Die Annahmen sind auch insofern konservativ, als sie den Zustand von 2015 beschreiben. Seither haben die Banken ihre Kapitalausstattung weiter erhöht.

