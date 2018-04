Der Streit zwischen Russland und den USA nimmt immer mehr an Fahrt auf. Heute warnte US-Präsident Donald Trump Russland via Twitter in Sachen Syrien und kündigte Raketen an. Die nächste Eskalationsstufe scheint nach den Sanktionen erreicht. Bei dem Goldproduzenten Kinross dürfte man dies mit Argusaugen beobachten.

