Der Goldpreis ist am Mittwoch nach jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Syrien-Krieg auf den höchsten Stand seit zwei Wochen gestiegen. Am frühen Nachmittag wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 1351,54 US-Dollar gehandelt. Das sind 0,88 Prozent mehr als am Vortag und der höchste Stand seit dem 27. März.

Der jüngste Preisschub beim Gold folgte auf Aussagen des amerikanischen Präsidenten. Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien hatte Trump Russland gedroht, ein Militärschlag stehe unmittelbar bevor. "Russland hat geschworen, alle Raketen abzuschießen, die auf Syrien abgefeuert werden. Mach' Dich bereit, Russland, denn sie werden kommen (...)", schrieb Trump am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter.

Gold zählt zu den sicheren Anlagehäfen an den Finanzmärkten. Wegen der Sorge vor einer Eskalation im Nahen Osten setzten Anleger bereits seit einigen Handelstagen wieder verstärkt auf das gelbe Edelmetall./jkr/tos/das

