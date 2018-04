Hannover - Die Handelsauseinandersetzungen zwischen den USA und China treiben weiter auch den Yen an, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum Währungspaar USD/JPY (ISIN XC0009659910/ WKN 965991). So habe US-Präsident Trump letzte Woche mit seinen Drohungen über zusätzliche Zölle Bewegung in die Devisenmärkte gebracht.

