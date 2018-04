Der SPD-Verkehrspolitiker Sören Bartol erhofft sich durch den geplanten Wechsel an der VW -Spitze eine bessere Zusammenarbeit des Autokonzern mit der Politik. "Ich hoffe, dass die Politik mit einem neuen Konzernchef einen Ansprechpartner bekommt, der auf Dialog und nicht auf Konfrontation setzt", sagte der SPD-Fraktionsvize am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das setzt jedoch ein Grundverständnis voraus, dass die Hersteller bei der Entwicklung von neuen sauberen Autos noch eine Schippe drauflegen müssen."

Ein Wechsel an der VW-Konzernspitze könnte für die Beschäftigten Klarheit bringen, wie der Autobauer den Spurwechsel zu neuen sauberen Antrieben schaffen wolle, meinte Bartol.

VW plant im Zuge eines Konzernumbaus auch einen Wechsel an der Führungsspitze. Der bisherige VW-Markenchef Herbert Diess soll den amtierenden Konzernchef Matthias Müller ablösen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Konzernkreisen erfahren hatte./hoe/DP/fba

ISIN DE0007664039

AXC0216 2018-04-11/14:55