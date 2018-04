IDC schätzt, dass die weltweiten Ausgaben für Public Cloud Services bis 2021 266 Milliarden US-Dollar erreichen werden, verglichen mit 128 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr. Mit so viel Umsatz im Spiel versuchen auch die Tech-Riesen Amazon (WKN:906866) und Microsoft (WKN:850747), sich ein größeres Stück von diesem Kuchen zu sichern. Die bisherige Geschichte Amazons Public-Cloud-Plattform - Amazon Web Services (AWS) - hat sich in diesem Bereich einen klaren Vorsprung erarbeitet. Laut KeyBanc Capital Markets hielt AWS Ende 2017 68 % des Public-Cloud-Marktes. An zweiter Stelle lag Microsoft mit einem Marktanteil von 20 % weit zurück. Die Entwicklung der Marktanteile zeigt jedoch deutlich, dass ...

