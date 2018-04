Das Start-up Travelperk will Unternehmen die Geschäftsreisen erleichtern - und bekommt nun finanzielle Unterstützung in Millionenhöhe.

Geschäftsreisen können mühsam sein: Zu wenig Beinfreiheit im Flugzeug, das Hotelzimmer zum lauten Hinterhof und der Termin mit dem Kunden dann doch eher enttäuschend. Manchmal beginnt das Mühsal aber schon ganz am Anfang - beim Buchen.

Das mühsame Zusammensuchen von Angeboten, die Absprache mit dem Chef, was denn an Budget drin ist und dann noch das Zusammensuchen der Rechnungen für die Kollegen vom Controlling. Dabei könnte es doch so einfach sein.

Das zumindest denken Avi Meir und Javier Suarez - die beiden gründeten 2015 ihr Unternehmen Travelperk, das Geschäftsreisen einfacher machen will und viele Prozesse auf einer Plattform abbilden will. Statt auf verschiedenen Portalen nach geeigneten Angeboten zu suchen, gibt es bei Travelperk alles zusammengefasst - von Airbnb bis Expedia.

Gleichzeitig filtert die Plattform die Angebote heraus, die nicht zur Unternehmenspolitik passen. Hat der Chef im Sparzwang seinem Management zum Beispiel Flüge mit der Business-Class verboten, tauchen die gar nicht mehr. Apropos Sparzwang: Das Programm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...