2021 soll BMWs selbstfahrendes Serienauto vom Band rollen. Bis dahin wird auf einem neuen Campus mit Tech-Partnern geforscht und entwickelt.

BMW hat am Mittwoch im Münchner Vorort Unterschleißheim sein Entwicklungszentrum für selbstfahrende Autos eröffnet. In dem Campus sollen in Kürze rund 2.000 Ingenieure und IT-Experten am Auto der Zukunft arbeiten. Bis 2021 will BMW sein erstes autonom fahrendes Serienauto vom Band rollen lassen.

