Die Verbraucherpreise in den USA ziehen an. Sie kletterten im März um 2,4 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte. Dies ist der stärkste Anstieg binnen eines Jahres. Experten hatten damit gerechnet, nachdem die Inflationsrate im Februar noch bei 2,2 Prozent gelegen hatte. Zum Vormonat sanken die Preise im...

Den vollständigen Artikel lesen ...