Analysten trieben den Kurs des TecDax-Werts RIB Software nach oben. Nach dem Absturz wettet jetzt Hedgefondslegende George Soros auf weitere Verluste.

SFM: Es sind nur drei unscheinbare Buchstaben, versteckt in einer Mitteilung im Bundesanzeiger. Dort ist jetzt zu lesen, dass die Firma SFM UK Management aus London rund 366.000 Aktien des TecDax-Werts RIB Software leerverkauft hat, fast ein Prozent aller RIB-Aktien. Bei Leerverkäufen leiht sich ein Spekulant Aktien und verkauft sie. Fällt später der Kurs, kann er sie günstig zurückkaufen und an den Verleiher zurückgeben.

Mit fallenden Kursen machen Leerverkäufer Gewinn. "SFM" steht für "Soros Fund Management", eine Investmentgesellschaft des legendären Hedgefondsmanagers George Soros, der 1992 das britische Pfund in die Knie zwang. Nun also setzt auch noch der Starinvestor auf fallende Kurse des Bausoftwarekonzerns aus Stuttgart.

Mit seiner Skepsis ist Soros nicht allein. Im Februar berichtete die WirtschaftsWoche, wie der Berliner Kommunikationsprofi Marcus Johst das Softwarehaus mit Negativ-PR überzieht (WiWo 9/2018). Im Zentrum der Kritik steht ein Joint Venture von RIB und einem Partner, das auf den Cayman Islands angesiedelt ist. Es kaufte der Mutter in großem Stil Software ab und trieb so den RIB-Gewinn nach oben. Während Johst trommelte, brachten sich bereits andere Leerverkäufer in Stellung. Vor allem die kalifornische Gesellschaft Valiant und der britische Hedgefonds Ennismore wetteten auf fallende Kurse.

Dazu kam es am 23. März tatsächlich: RIB gab überraschend neue Aktien aus und nahm so 131

