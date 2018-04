Liebe Leser,

Nordex ist in den vergangenen Tagen wieder massiv nach oben gesprungen. Innerhalb einer Woche ging es nun um 33 %(!) nach oben. Dies ist der erhoffte Ausbruch, so die Meinung von charttechnischen Analysten. Jetzt kenne die Aktie auch nach einem starken Dienstagshandel nur noch eine Richtung: aufwärts. 10 Euro sind die erste Kursobergrenze, dann warten gut 11 Euro auf die Aktie. Dies sieht nach einer glänzenden Entwicklung aus, wenngleich am heutigen Mittwoch leichte Abschläge ... (Frank Holbaum)

