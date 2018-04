Liebe Leser,

die BHP Billiton Aktie kann in dieser Woche, Stand Mittwochvormittag, bereits auf ein Plus von fast 4 % verweisen. Charttechnisch betrachtet könnte sie damit einen Boden im Bereich bei 16 Euro je Aktie ausbilden. Dort verläuft derzeit der 200-Wochen-Durchschnitt. Gleichzeitig testet die Aktie nun den horizontalen Widerstandsbereich bei 17 Euro je Aktie an. Sollte dieser in den nächsten Tagen überschritten werden können, wäre das ein Zeichen dafür, dass der sekundäre Aufwärtstrend, ... (David Iusow)

