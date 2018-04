Liebe Leser,

Amazon hatte sich in den vergangenen Tagen relativ solide gezeigt. Nun ist die Aktie erneut etwas stärker geworden und zieht damit wieder neue Aufmerksamkeit auf sich. Chartanalysten meinen, dass auch und gerade nach dem Dienstagshandel die Aktie auf dem Weg zu neuen Rekordhochs und ausgehend davon dann zu Kursen von bis zu 1.500 Euro sei. Im Einzelnen: Am Dienstag wurde einmal mehr bestätigt, was wir hier an dieser Stelle schon oft gemeldet hatten. Der Wert ist im langfristigen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...