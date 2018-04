Lieber Leser,

das Medienecho auf Mark Zuckerbergs erste Anhörung vor dem US-Kongress ist durchaus geteilt: Während einige Beobachter ihm eine "gute Show" und einen "Spitzenjob" bescheinigen, verweisen andere auf die Schwachpunkte in Zuckerbergs Verteidigungsstrategie. So steht immer noch der Vorwurf, eine Straftat begangen zu haben, im Raum. Den Verdacht, Facebook habe die privaten Daten seiner Nutzer missbräuchlich an einen Werbetreibenden weitergegeben, konnte Zuckerberg nicht ausräumen. ... (Claudia Wallendorf)

