ROUNDUP: Zuckerberg-Anhörung enthüllt mögliches Bezahl-Facebook

WASHINGTON - Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat erstmals signalisiert, dass das weltgrößte Online-Netzwerk nach dem Datenskandal eine Bezahl-Variante ohne Werbung bekommen könnte. "Es wird immer eine kostenlose Version von Facebook geben", sagte Zuckerberg auf entsprechende Nachfragen bei einer Anhörung im US-Senat und deutete mit dieser Wortwahl Alternativen an. Er enthüllte zudem, dass Facebook-Mitarbeiter vom Sonderermittler Robert Mueller befragt wurden, der eine mögliche russische Einflussnahme im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 untersucht. Er selbst sei nicht darunter gewesen.

ROUNDUP/'WSJ': T-Mobile US und Sprint nehmen Fusionsverhandlungen wieder auf

NEW YORK - Die Telekom-Tochter T-Mobile US lotet offenbar erneut eine Fusion mit dem Rivalen Sprint aus - es wäre der dritte Versuch innerhalb von vier Jahren. Nach einem Bericht des "Wall Street Journal" (WSJ) wurden Verhandlungen über einen Zusammenschluss wieder aufgenommen. Die Gespräche seien jedoch noch nicht weit fortgeschritten und es sei unklar, welche Bedingungen den Unternehmen vorschwebten, schrieb die Zeitung am Dienstag unter Berufung auf eingeweihte Kreise. T-Mobile und Sprint äußerten sich zu dem Bericht zunächst nicht.

Bericht: Russland dürfte Monsanto-Kauf durch Bayer durchwinken

FRANKFURT - Bayer kommt der Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto immer näher: Der deutsche Pharma- und Agrarchemiekonzern und Russland stehen kurz vor einer Einigung über eine Zustimmung, wie die russische Nachrichtenagentur Ria am Mittwoch berichtete. Bereits Ende März hatten sich die Wettbewerbshüter optimistisch geäußert.

Airbus bei A320neo-Produktion in Zwickmühle

AMSTERDAM - Der Flugzeugbauer Airbus steckt bei seinem Mittelstreckenjet A320neo weiter in der Zwickmühle zwischen immenser Nachfrage und anhaltender Triebwerksprobleme. Der Konzern diskutiere weiter darüber, die Produktionsraten für die A320neo-Jets und deren Vorgängerin A320 auf 70 oder noch mehr Maschinen pro Monat anzuheben, sagte Airbus-Chef Tom Enders am Mittwoch bei der Hauptversammlung in Amsterdam. Die Probleme der Triebwerkshersteller dürften die Produktion weiterhin hemmen. 2018 werde in diesem Punkt wahrscheinlich noch schwieriger als 2017, sagte Enders.

Kreise: Airbus lotet Verkauf von Tochter Premium Aerotec aus

TOULOUSE/AUGSBURG - Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus lotet Insidern zufolge erneut einen Verkauf seiner Tochter Premium Aerotec aus. Finanzinvestoren wie CVC, Onex und KKR hätten bereits Interesse an der Gesellschaft mit Sitz in Augsburg oder Teilen davon bekundet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Ob es zu einem Verkauf kommt, sei noch offen. Sprecher von Airbus und den Finanzinvestoren wollten sich zu den Informationen nicht äußern. Ein möglicher Verkauf war zuvor bereits mehrfach Thema.

Lufthansa fliegt im März mehr Passagiere - Preisanstieg vorbei, Aktie sackt ab

FRANKFURT - Die Lufthansa hat im März dank der Air-Berlin-Pleite erneut mehr Kunden in ihre Flieger gelockt. Doch von einem Anstieg der Ticketpreise war keine Rede mehr.

BMW-Manager Fröhlich: Kein Interesse an Job von Audi-Chef Stadler

UNTERSCHLEISSHEIM/INGOLSTADT - BMW -Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich hat kein Interesse an einem Wechsel zu Audi nach Ingolstadt. Bei Spekulationen über eine mögliche Ablösung des dortigen Vorstandschefs Rupert Stadler wird derzeit auch sein Name gehandelt. Fröhlich sagte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in München: "Nein, ich will nicht Audi-Chef werden." Zu seinem früheren BMW-Kollegen Herbert Diess, der heute VW -Markenchef ist und nach Informationen aus Firmenkreisen neuer VW-Konzernchef werden soll, habe er kein Verhältnis - weder ein gutes noch ein schlechtes.

ROUNDUP: Brüssel will Verbraucher stärken - 'Betrügen darf nicht billig sein'

BRÜSSEL - Sammelklagen, höhere Strafen gegen Unternehmen, mehr Transparenz bei Online-Käufen: Die EU-Kommission will die Rechte europäischer Verbraucher stärken. "In einer globalisierten Welt, in der Großunternehmen einen riesigen Vorteil gegenüber den einzelnen Verbrauchern haben, müssen wir wieder Chancengleichheit herstellen", sagte EU-Justizkommissarin Vera Jourova am Mittwoch in Brüssel. "Betrügen darf nicht billig sein."

Chinesischer Haushaltsgeräte-Riese Haier strebt an Frankfurter Börse

FRANKFURT/SCHANGHAI - Zweinhalb Jahre nach dem Start nimmt die deutsch-chinesische Börsenkooperation Fahrt auf. Der Haushaltsgeräte-Hersteller Qingdao Haier ist der erste Konzern aus China, dessen Aktien auf der Gemeinschaftsplattform Ceinex gelistet werden sollen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Shanghai mitteilte. Das ermöglicht es deutschen Anlegern, die Aktien direkt an der Frankfurter Börse zu kaufen.

