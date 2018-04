Lloyd's, der britische Gigant im Versicherungshandel, baut seinen Standort in Brüssel aus - noch deutlich vor dem geplanten Brexit-Ausstiegstermin.

Die Grundsatzentscheidung fiel bereits im Frühjahr des vergangenen Jahres. Der Versicherungsriese Lloyd's werde aufgrund des Brexit-Votums Brüssel als neuen EU-Standort in Kontinentaleuropa ausbauen, verkündete das Unternehmen im März 2017.

Gut ein Jahr später visiert die Versicherungsplattform ein konkretes Datum an: "Lloyd's wird am neuen Standort Brüssel am 1. Januar 2019 seine Arbeit aufnehmen", kündigte Konzernchefin Inga Beale am Mittwoch auf einer Veranstaltung des Unternehmens an. Man habe bereits begonnen, erste Mitarbeiter für die Arbeit in der belgische Hauptstadt einzustellen.

Hauptsitz von Lloyd's werde weiter London bleiben, sagte Beale. Trotzdem würden in Brüssel fortan 40 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Briten wollen über den neuen Hub das Geschäft mit Kunden in Kontinentaleuropa direkt laufen lassen, um mögliche Friktionen durch den geplanten Brexit zu umgehen.

