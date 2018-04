Am 28. Februar veröffentlichte Bayer (WKN:BAY001) die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres. Der Umsatz war in 2017 leicht auf 35 Mrd. EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen, das operative Ergebnis hatte sich um 2.9% auf 5,9 Mrd. verbessert und das Ergebnis je Aktie hatte sogar um satte 54,6% zugelegt (8,41 EUR). 2017 2016 Veränderung ggü. Vorjahr Umsatz (in Mio. EUR) 35.015 34.943 0.2% Ergebnis je Aktie (in EUR) 8,41 5,44 54,6% Operatives Ergebnis (in Mio. EUR) 5.903 5.738 2.9% Operative Marge (in %) 16.9% 16.4% 0.5pp Datenquelle: Bayer Geschäftsbericht 2017; pp=Prozentpunkte Dennoch verlor die Bayer-Aktie am darauffolgenden Handelstag knapp 2% an Wert ...

