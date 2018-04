Die nächsten Wochen entscheiden über die Zukunft der insolventen Solarworld. Einige Investoren sollen bereits Interesse gezeigt haben.

Für die insolvente Solarworld mit ihren 570 Mitarbeitern gibt es Anlass zur Hoffnung. In den kommenden Wochen werde es darum gehen, mit möglichen Investoren für den Solarmodulhersteller in Kontakt zu treten, teilte der Insolvenzverwalter Christoph Niering am Mittwoch mit.

Dabei sei die Anzahl der Rückmeldungen vielversprechend, betonte er. Der Sanierer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...