Die Aussicht auf sinkende Einfuhrzölle in China beflügelte gestern auch den Dow Jones. Dieser legte um 1,8 Prozent zu. Doch heute bestimmt das nächsten politische Thema die Börse. Trump hat in Sachen Syrienkrieg Russland gedroht. Erfahren Sie hier mehr von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.