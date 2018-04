Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tesco auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Pence belassen. Die Handelskette habe im abgelaufenen Geschäftsjahr beim operativen Gewinn (Ebit) die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das zweite Geschäftshalbjahr am britischen Heimatmarkt sei dabei eine klar positive Überraschung./tih/la

Datum der Analyse: 11.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB0008847096

