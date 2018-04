Der Handelsstreit zwischen China und den USA lässt uns auch in dieser Woche nicht los: Während Donald Trump vor allem über den Nachrichtendienst Twitter poltert, schlägt China mittlerweile moderatere Töne an. Xi Jinping stellt sogar einen einfacheren Marktzugang für ausländische Investoren in Aussicht. Was ist davon zu halten? Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer bei Börse Stuttgart TV.