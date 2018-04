Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Die Spitze der österreichischen Aktienliga trifft sich derzeit in Zürs bei der Institutional Investor Conference der RCB im Hotel Zürserhof. Heute ist der letzte Konferenztag, es sind 52 Unternehmen (nicht nur aus Österreich) und ca. 100 Investoren anwesend, mit fast 1000 One-on-Ones. Im Zürs-Team der RCB taucht der Name Olga Flattenhutter auf, sie hat aus der VIG-IR zur "Centro" gewechselt. Anbei eine Liste der Austro-Unternehmen, die für One-on-Ones und Small Group Meetings in Zürs sind, mit ihrer aktuellen Performance heute. Agrana (94,73/95,07 , -0,11% )Amag (50,40/51,80 , -0,58% )Andritz (46,04/46,25 , 0,53% )AT&S (22,40/22,50 , -1,10% )CA Immo (27,25/27,43 , 0,66%...

