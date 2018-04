Volkswagen muss den geplanten Wechsel an der Führungsspitze aus Sicht von FDP-Fraktionsvize Michael Theurer zu einem "Befreiungsschlag" nutzen. Theurer sagte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: "Dazu ist das Signal "Ja. Wir haben verstanden!" erforderlich. Konkret heißt das, die Übernahme der Kosten für Hardware-Nachrüstungen für den maßgeblich von VW verursachten Dieselskandal zu übernehmen." Zudem müsse der neue Vorstandsvorsitzende Forderungen des aktuellen VW-Chefs Matthias Müller nach Einführung von Fahrverboten in Form einer blauen Plakette zurückziehen.

VW plant im Zuge eines Konzernumbaus auch einen Wechsel an der Führungsspitze. Der bisherige VW-Markenchef Herbert Diess soll den amtierenden Konzernchef Matthias Müller ablösen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Konzernkreisen erfahren hatte./hoe/DP/fba

ISIN DE0007664039

AXC0253 2018-04-11/16:03