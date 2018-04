Airbus will die "C-Serie" von Bombardier bis Mitte des Jahres übernehmen. Der Genehmigungsprozess kommt schneller voran als erwartet.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus will die Übernahme von Bombardiers Mittelstrecken-Baureihe C-Serie schneller durchziehen als ursprünglich gedacht. Der Deal dürfte bis Mitte des Jahres vollzogen werden, sagte Konzernchef Tom Enders auf der Hauptversammlung am Mittwoch in Amsterdam. Bei Bekanntgabe des Deals im vergangenen Oktober hatte Airbus einen Abschluss für die zweite Jahreshälfte 2018 in Aussicht gestellt.

Airbus will die knappe Mehrheit an der Baureihe übernehmen, deren teure Entwicklung den kanadischen Bombardier-Konzern in finanzielle Schwierigkeiten gebracht hatte. Airbus erweitert seine Produktpalette ...

