Die Vorschläge der EU-Kommission für Sammelklagen geprellter Kunden begeistern Verbraucherschützer und bringen die Industrie auf die Palme.

Geprellte Kunden sollen in Fällen wie dem VW-Dieselgate künftig leichter Schadenersatz einklagen können. Die Europäische Kommission legte am Mittwoch einen Richtlinienvorschlag vor, der Sammelklagen etwa von Verbraucherschutzverbänden in den EU-Staaten erheblich erleichtern soll.

"In einer globalisierten Welt, in der große Konzerne viel mehr Möglichkeiten haben als einzelne Verbraucher, müssen wir die Kräfteverhältnisse ausgleichen", begründete Justizkommissarin Vera Jourová den Vorstoß.

In Deutschland und den meisten anderen EU-Ländern müssen Geschädigte wie die VW-Dieselfahrer bislang individuell vor Gericht ziehen, um eine Entschädigung gegen den Konzern durchzusetzen. Befürworter der Reform wie der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold sprechen deshalb von einem "Durchbruch für den Verbraucherschutz in Europa".

Wirtschaftsvertreter und konservative Europaabgeordnete sehen die Pläne hingegen

