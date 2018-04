Laut Ökonomen der Notenbank dürfte es bei einer vollständigen Vergemeinschaftung der Einlagensicherung weniger Umverteilung gibt als bei einer Mischform geben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will die europäische Bankenunion vollenden, das zumindest hat sie jüngst angekündigt. Die wohl größte Hürde dabei dürfte eine gemeinsame europäische Einlagensicherung sein, also ein gemeinsamer Schutzschirm für die Guthaben der Sparer bis zu 100.000 Euro bei den Banken in der Eurozone.

Auf nationaler Ebene gibt es eine solche Sicherung bereits. Für viele deutsche Sparer ist ein gemeinsamer Topf auf europäischer Ebene jedoch ein rotes Tuch. Sie fürchten, dass sie und die heimischen Geldhäuser haften müssen, wenn Banken in anderen Mitgliedsländern in Schieflage geraten. Um Kritikern entgegen zu kommen, sind deshalb auch Mischformen im Gespräch, bei denen zunächst ...

