Liebe Leser,

bei Evotec stehen einige Termine in diesem Monat auf der Agenda. So beginnt kommenden Samstag (= 14. April 2018) in Chicago das jährliche Treffen der "American Association for Cancer Research" (AACR), so Evotec. Diese Veranstaltung soll insgesamt vier Tage dauern. Dann geht es einen Samstag später weiter mit der Eröffnung der "ECCMID 2018" in Madrid/Spanien. Dort soll es um klinische Mikrobiologie sowie Infektionskrankheiten gehen. Ob es da auch für die im vorigen Jahr von ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...