Woche 15/18 Donnerstag, 12.04.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



6.40 Arte: RE Mein Leben als Werbefläche



7.10 Abzocke in Deutschland Kartelle auf Kosten der Kunden Deutschland 2015



7.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



7.55 ZDFzoom Piraten in Nadelstreifen Wie Reeder, Banker und Politiker den Steuerzahler ausnehmen Deutschland 2018



8.25 ZDFzoom Inside Deutsche Bank - Gigant ohne Zukunft? Deutschland 2017



9.10 Tod eines Bankers



9.55 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman Brothers Singapur 2016



10.40 Kriminelle Karrieren Allen Stanford - Finanzpirat der Karibik Deutschland 2016



11.25 Hightech-Gangster - Superblüten und Bankraub online Deutschland 2018



12.10 Kriminelle Karrieren Jordan Belfort - Der Wolf of Wall Street Deutschland 2016



12.55 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 13.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 0.10 American Patriot Aufstand gegen den Staat USA 2017



0.55 heute journal



1.25 Das Erbe der Nazis 1945-1960 Davon haben wir nichts gewusst Deutschland 2015



2.05 Das Erbe der Nazis Die 60er Jahre - Die Täter sind unter uns Deutschland 2015



2.50 Das Erbe der Nazis 1968-1989 Der Muff von tausend Jahren Deutschland 2015



3.35 Das Erbe der Nazis 1945-1989 Die DDR: Anspruch und Wirklichkeit Deutschland 2015



4.20 Das Erbe der Nazis 1990-2015 Aufarbeitung oder Schlussstrich? Deutschland 2015



Woche 16/18 Sonntag, 15.04.



Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:



5.35 Tod eines Internet-Aktivisten Die Aaron Swartz-Story USA 2014 Nachtwölfe - Russlands Rockerbanden um 05.30 Uhr - entfällt! 10.000 Kilometer Russland - Teil 1 um 06.15 Uhr - entfällt! 10.000 Kilometer Russland - Teil 2 um 07.00 Uhr - entfällt!



7.20 Die Scheinwelt von Facebook & Co. Das Geschäft mit gekauften Likes Moskau extrem Party, Skins und Sowjetkult um 07.45 Uhr - entfällt!



8.00 Datenkrake Facebook Das Milliardengeschäft mit der Privatsphäre Liebesgrüße aus Russland um 08.30 Uhr - entfällt!



8.45 Arte RE: Mein Leben als Werbefläche Kasachstan - Größenwahn und Krise - um 09.00 Uhr - entfällt!



9.15 Die Nintendo-Story



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)







Dienstag, 17.04.



Programmänderungen:



18.45 ZDF-History Deutschland - Deine Werbung Deutschland 2011 Mythen-Jäger Die geheimnisvolle Goldmine um 18.45 Uhr - entfällt! 19.30 ZDF-History Dumm gelaufen: Missgeschicke der Geschichte Deutschland 2013 Mythen-Jäger Das verfluchte Gold des Montezuma um 19.30 Uhr - entfällt! 20.15 ZDF-History Promis vor Gericht Deutschland 2018 Imperium - Der Fluch des Diamanten um 20.15 Uhr - entfällt! 21.00 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Peter Graf Deutschland 2017 Imperium - Das Schwert der Shogune um 21.00 Uhr - entfällt!



21.45 Das war dann mal weg Deutschland 2015 Mythen-Jäger - Das verlorene Samurai-Schwert um 21.45 Uhr - entfällt!



22.30 Das war dann mal weg Alltag Deutschland 2017 Mythen-Jäger Der Schatz der spanischen Flotte um 22.30 Uhr - entfällt! 23.15 ZDF-History Der letzte Tag: Romy Schneider Deutschland 2015 Mythen-Jäger Die verschollene Bibliothek von Iwan dem Schrecklichen um 23.15 Uhr - entfällt!



0.00 The true story of Madonna Mythen JägerDas Rätsel der Bundeslade um 00.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Freitag, 20.04.



Programmänderungen:



19.30 Mythen-Jäger Das verlorene Samurai-Schwert Großbritannien 2012 Heinrich VIII. - Tödliche Intrigen - um 19.30 Uhr - entfällt!



20.15 Terra X Imperium - Der Fluch des Diamanten Deutschland 2010 Das Jahr des Schwarzen Todes Die Pestepidemie von London 1349 - um 20.15 Uhr - entfällt! 21.00 Terra X Imperium - Das Schwert der Shogune Deutschland 2010 Tod auf dem Scheiterhaufen - Hexenjagd in Großbritannien um 21.00 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)







