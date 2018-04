Der Wiener Rentenmarkt hat am Mittwochnachmittag etwas höher tendiert. Auch der richtungsweisende Euro-Bund-Future notierte mit Zugewinnen. Eine schwache Tendenz an den internationalen Aktienmärkten unterstützte die Anleihenotierungen. Die Androhung eines Militärschlags in Syrien durch US-Präsident Donald Trump führte bei ...

