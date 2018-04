Die Übernahme von Monsanto durch Bayer ist noch nicht genehmigt. Für das Okay der Kartellbehörden verkauft Bayer weiter Geschäftsbereiche.

Im Zuge der geplanten Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto hat Bayer weitere Zugeständnisse an die Wettbewerbshüter gemacht. Das Digital-Farming-Geschäft von Bayer soll nun an BASF verkauft werden, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Leverkusen mitteilte. Für bestimmte Anwendungen wird Bayer dann eine Lizenz erhalten.

Bisher war geplant, dass BASF Lizenzen bekommt. Zudem sollen bestimmte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...