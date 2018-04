"Witch It" von Barrel Roll Games aus Hamburg als "Bestes Deutsches Spiel" ausgezeichnet Insgesamt wurden 560.000 Euro Preisgelder an Games-Entwickler in Deutschland vergeben Barbara Schöneberger moderierte feierliche Gala vor rund 700 Gästen im Münchner Kesselhaus & Kohlebunker Berlin, 10. April 2018...

Den vollständigen Artikel lesen ...