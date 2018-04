Die Lage in Syrien erreicht einen neuen dramatischen Höhepunkt. Nach dem US-Präsident Donald J. Trump Raketenangriffe angekündigt hat, legte der Goldpreis mächtig zu. Mehrere andere Länder wollen sich offenbar an der Attacke beteiligen.

Trump kündigt Angriffe an

Donald J. Trumps Twitter-Aktivitäten bewegen die Welt. Und so ist es auch heute. Nachdem Russland die USA davor gewarnt hat, Raketenangriffe auf Syrien bzw. Stellungen der Regierungsarmee zu starten, hat Trump heute genau dies per Twitter angekündigt. Die Lage scheint also zu eskalieren, zumal sich offenbar auch die US-Verbündeten Frankreich, Saudi-Arabien und Großbritannien im östlichen Mittelmeer in Stellung bringen. Eine ähnliche Situation gab es schon einmal im Syrien-Krieg. Und auch damals "bestrafte" die US-Regierung das Regime von Baschar al-Assad mit dem Abschuss von 48 Marschflugkörpern wegen vermeintlicher Giftgasangriffe. Doch heute stellt sich die Situation etwas anders da. Zum einen sitzen die US-Verbündeten offenbar mit im Boot. Zum anderen kündigte Russland für den Fall eine Angriffs Vergeltungsmaßnahmen an. Man werde angreifende Raketen abschießen und auch die Objekte, ...

