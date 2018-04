Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-04-11 / 16:08 Am 26.04.2018 stellt sich die Deutsche Familienversicherung AG, im Rahmen ihres Insurtech-Events, als erster digitalisierter Versicherer und einziges, funktionierendes Insurtech vor. *Deutsche Familienversicherung: Erster digitalisierter Versicherer * Die Deutsche Familienversicherung wird die Nutzung von Alexa, Google Home und Chat Bots vorstellen. Darüber hinaus gibt sie einen Einblick in neue Bezahlmethoden wie Amazon Log-in, Amazon Pay und PayPal. Zusätzlich wird das Frankfurter Insurtech vorstellen, wie es die sogenannte Dunkelverarbeitung im Antragsprozess umgesetzt hat und für das Auslesen von Schaden- und Leistungsmeldungen künstliche Intelligenz nutzt. Weitere Inhalte sind die Vorstellung einer modernen Portallösung, die Versicherungskarte im Wallet-Format und eine neu entwickelte Vertragsverwaltungs-App. Der Gründer und Vorstandsvorsitzende, Dr. Stefan M. Knoll, freut sich Ihnen die digitale Befähigung des Unternehmens persönlich zu präsentieren. *Digitalisierung: Ein Vorreiter aus Frankfurt am Main * Die Deutsche Familienversicherung ist eine Frankfurter Gründung und stolz auf ihren Herkunft. Daher findet die Veranstaltung im Firmensitz des Unternehmens, am Donnerstag, dem 26.04.2018, im Reuterweg 47, 60323 Frankfurt a.M. statt. Diese beginnt um 14.30 Uhr und wird um ca. 16.30 Uhr beendet sein. Für leibliches Wohl ist gesorgt. Mehr Informationen unter: www.insurtech-germany.com *Akkreditierungszeitraum* Die Platzanzahl für Pressevertreter ist begrenzt, weswegen wir Sie bitten, sich unter folgender Adresse bis zum Freitag, den 20.04.2018 anzumelden: presse@deutsche-familienversicherung.de *Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG* Die in Frankfurt am Main ansässige Deutsche Familienversicherung ist der erste digitalisierte Versicherer und das einzig funktionierende Insurtech am deutschen Markt. Mit den einfach verständlichen, vernünftigen und ausgezeichneten Versicherungen der 16er Matrix wurden neue Maßstäbe in der Branche zu gesetzt. Einfach Alter eingeben und abschließen: Einfach. Vernünftig. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/dfv/673385.html [1] Bildunterschrift: Dr. Stefan M. Knoll, Founder & CEO Emittent/Herausgeber: DFV Deutsche Familienversicherung AG Schlagwort(e): Versicherungen 2018-04-11 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 673385 2018-04-11 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=db25d591190c36ae86902e6f22a39783&application_id=673385&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2018 10:08 ET (14:08 GMT)