Der Euro hat sich am Mittwoch im späten europäischen Handel gegenüber dem US-Dollar weiter nur wenig bewegt. Kurz nach 16.00 Uhr stand er bei 1,2376 Dollar und damit ungefähr am Niveau von heute Früh.Die am Nachmittag veröffentlichten US-Inflationsdaten fielen erwartungsgemäß aus und beeinflussten den Handel daher kaum. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...