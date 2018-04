Die neuesten US-Inflationsdaten bleiben an der New Yorker Börse wirkungslos. Die Angst vor einem großen militärischen Konflikt belastet die Kurse.

Die Ankündigung eines Raketenangriffs auf Syrien durch US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch die Wall Street belastet. Der Dow Jones fiel im Anfangsgeschäft um 0,9 Prozent auf 24.197 Punkte und gab damit einen Teil der Dienstagsgewinne wieder her. Der S&P500 und der Nasdaq-Composite verloren je etwa 0,5 Prozent. "Die Anleger fürchten, dass das in einen größeren militärischen Konflikt mündet", sagte ...

