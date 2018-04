Die Ölsorte Brent (OIL) ist heute auf über 71 US-Dollar pro Barrel gestiegen, da es Bedenken gibt, dass ein Konflikt zwischen den USA und Russland in Bezug auf Syrien unvorhersehbare geopolitische und marktrelevante Folgen haben könnte. Der Ölpreis stieg trotz eines schwächeren API-Berichts, der einen unerwarteten Anstieg der Lagerbestände in den USA aufwies. Durch das Durchbrechen des Januar-Hochs bei 70,77 US-Dollar pro Barrel scheint der Weg in Richtung der 89 Dollar-Marke erst einmal frei zu sein, da auf ...

