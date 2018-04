Die Gründungszentren der Berliner Universitäten machen Start-ups reif für die Hauptstadt. Das tun sie nicht ohne Eigennutz. Ein Ökosystem mit Erfolgsgeschichte.

Ein Koloss aus Stahl wartet am Ende des Gebäudes Nummer 17 hinter einer tonnenschweren Tür. Der Lastenfahrstuhl aus dem Jahr 1909 schleppt sich auf Knopfdruck langsam in den fünften Stock. Der Lastenfahrstuhl ist Lutz Klokes Liebling. "Hier hat man für den klassischen Elevator-Pitch plötzlich eine Minute und zehn Sekunden, statt der sonst üblichen 30 Sekunden Zeit", sagt der Gründer und lacht. Das scheint zu klappen: 30 Kunden hat sein Start-up Cellbricks bereits mit dem Druck von Miniorganen herangezogen.

Die kleine Firma hat ihren Sitz in dem Gebäude eines ehemaligen Gewerbehofes. Hinter der Backsteinfassade verbergen sich modernste Laborräume, in denen die Cellbricks-Angestellten an Mini-Organen aus dem 3D-Drucker tüfteln. Der Unterschied zu anderen Tech-Start-ups: Das Cellbricks-Team arbeitet und forscht in den Räumen des Instituts für medizinische Biotechnologie der Technischen Universität Berlin. Weiße Kittel hängen vor Laborräumen, in denen Männer und Frauen an Computern, vor Maschinen und Mikroskopen sitzen. Die menschlichen Zellen, die hier in Petrischalen liegen, ahmen echte Zellen im menschlichen Körper so gut nach, dass Tierversuche der Vergangenheit angehören könnten.

Das 2015 gegründete Unternehmen ist eine von 750 noch bestehenden Ausgründungen des Center for Entrepreneurship der TU Berlin, kurz CfE. Es ist die Adresse für Absolventen, die überzeugt sind, dass ihre Idee das nächste große Ding sein könnte. Wer sich in die Hände des CfE begibt, lernt alles vom Business-Plan bis zum Geldeinsammeln bei Investoren. Gründungszentren wie das CfE der TU Berlin oder Humboldt-Innovation der Humboldt Universität Berlin investieren hohe Summen, Zeit und Geduld in die Gründungsförderung. Doch das tun sie nicht bloß aus Herzlichkeit. Sie hoffen, langfristig von ihren Start-ups profitieren zu können.

"Unternehmensgründungen sind schick und hip geworden", sagt Jan Kratzer. Der Professor leitet das Fachgebiet für Entrepreneurship und Innovationsmanagement der TU Berlin. Absolventen könnten natürlich auch zu Siemens gehen. Die TU Berlin möchten den Studenten aber mitgeben, dass sie es ja auch einfach selbst versuchen könnten. Die Angst vor dem ...

