Die Analysten der Scotiabank gehen davon aus, dass das Paar kurzfristig bis in die Mitte der 1,2400 steigen kann. EUR/USD technische Analyse "Der EUR/USD konnte in der Nacht kontinuierlich zulegen und seine Kursgewinne ausbauen, nach dem er in der vergangenen Woche sein Tief bei 1,22 bilden musste. Die Kursentwicklung sieht gut aus, da der Euro mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...