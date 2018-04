Auf seiner Plattform bietet das Hamburger Start-up ab sofort die Möglichkeit für Mieter, in die "eigene" Photovoltaik-Anlagen zu investieren. Der Online-Marktplatz für Stromhandel ist dafür um Crowdfunding erweitert worden.Enyway bietet ab sofort Crowdfunding an. Die Verbraucher könnten damit nicht nur ihren Strombezug über den im November gestarteten Online-Marktplatz abwickeln und Ökostrom direkt von Betreibern Erneuerbarer-Anlagen beziehen, teilte das Hamburger Spinoff von Lichtblick am Mittwoch mit. Sie könnten nun auch in Photovoltaik-Anlagen investieren und attraktive Renditen erzielen. ...

