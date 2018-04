Zürich (ots) - Der angolanische Staatsfonds FSDEA hat das

Vermögensverwaltungsmandat mit der Quantum Global Investment QGI -

dem Zuger Assetmanager des umstrittenen Schweiz-Angolaners

Jean-Claude Bastos - aufgekündigt. Dies schreibt die «Handelszeitung»

in ihrer neusten Ausgabe.



Der Kündigung ging ein Führungswechsel beim FSDEA voraus. Anfang

Jahr wurde der Sohn des angolanischen Ex-Präsidenten Dos Santos - ein

Jugendfreund von Bastos - an der Spitze des mit 5 Milliarden Dollar

dotierten Staatsfonds abgelöst.

Quantum-Global-Investment-Verwaltungsrat, Martin Neese, bestätigt die

Kündigung und betont zugleich: Der FSDEA habe «sämtliche extern

vergebenen Vermögensverwaltungsmandate» gekündigt und werde diese neu

ausschreiben. «Ich gehe davon aus, dass wir uns erneut bewerben», so

Quantum-VR Neese. Gemäss Geschäftsbericht des Staatsfonds FSDEA

flossen alleine 2014 rund 20 Millionen Dollar an die in Zug

domizilierte Bastos-Gesellschaft QGI.



