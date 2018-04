Nach Donald Trumps Ankündigung sackte der Dax am Nachmittag weiter ab.

Die Androhung eines Militärschlags in Syrien durch US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch die Anleger am deutschen Aktienmarkt verschreckt. Der Dax weitete seine Verluste aus und büßte am Nachmittag 1,00 Prozent auf 12 273,83 Punkte ein. Vor diesem Hintergrund fanden die US-Inflationsdaten für März nur wenig Beachtung. Die Kernrate stieg wie erwartet, was die Zinserhöhungspläne der US-Notenbank stützt.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, gab zuletzt um 0,76 Prozent auf 25 619,44 Punkte nach. Der Technologieindex TecDax drehte zurück in die Verlustzone und büßte 0,73 Prozent auf 2549,77 Punkte ein. Auch europaweit ...

