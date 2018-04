Zürich (ots) - Beim Logistikunternehmen Panalpina nimmt die

Unzufriedenheit im Aktionariat zu. Investoren kritisieren, dass die

strategische Führung von Panalpina nicht alle Optionen prüfe.

«Panalpina hat ein Governance-Problem», sagt David Samra vom

zweitgrössten Aktionär Artisan Partners gegenüber der

«Handelszeitung». Die jetzige Struktur verhindere, dass Aktionäre und

die Kapitalmärkte eine konstruktive Rolle spielen könnten. Auch

andere Aktionäre teilen diese Meinung.



Panalpina wird dominiert von der Ernst Göhner Stiftung, welche

bisher den Alleingang befürwortete. «Die Unabhängigkeit sollte nicht

Selbstzweck sein», sagt Samra. Es müsse darum gehen, die Firma mit

welchen Mitteln auch immer in eine bessere Zukunft zu führen.

Panalpina habe Marktanteile verloren, es habe Entlassungen gegeben.

«Das ist für alle Stakeholder schlecht, sowohl für Aktionäre

inklusive der Stiftung wie auch für die Arbeitnehmer», sagt Samra.



Verwaltungsratspräsident Peter Ulber erklärt, es gehöre

selbstverständlich zu den Aufgaben eines Verwaltungsrates, die

Ausrichtung des Unternehmens unter sich verändernden Bedingungen zu

beurteilen. Gegenwärtig sei entschieden, dass Panalpina so

aufgestellt werde, dass die Firma erfolgreich und unabhängig agieren

und wachsen könne.



