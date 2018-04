Neben aktuellen Informationen und Vorträgen zu Normen und Richtlinien im Bereich Sicherheitstechnik, liegt ein Schwerpunkt der Veranstaltungsreihe auf integrierten und vernetzten Gesamtlösungen zur Steigerung von Sicherheit, Komfort und Effizienz in kommerziellen Gebäuden. Unter anderem erhalten die Teilnehmer Einblicke in die Planungsleistung und die technische Umsetzung des neuen Planetariums ESO Supernova in Garching bei München, welches nicht nur durch seine Architektur besticht, sondern auch im Bereich Gebäudetechnik einiges zu bieten hat.

Das Projekt ist ein Beispiel dafür, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...