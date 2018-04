Zürich (ots) - Der staatliche Rüstungskonzern Ruag steht wegen

zwielichtiger Geschäfte in Russland, Ungarn und den USA im Zwielicht.

Nun will die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats den

Ruag-Verwaltungsratspräsidenten Remo Lütolf für ein Hearing

aufbieten. «Lütolf soll uns aus erster Hand über die Angelegenheiten

der Ruag in diesen Ländern Auskunft geben wie auch über die neue

Compliance-Regelung Bericht erstatten», sagt Kommissionspräsident und

SVP-Nationalrat Werner Salzmann auf Anfrage der «Handelszeitung». Man

wolle in Erfahrung bringen, nach welchen Prinzipien die Kommunikation

der Ruag-Führung funktionierte, sowie, ob und wie die neue

Compliance-Regelung im Unternehmen greife.



Am Montag musste bereits Bundesrat Guy Parmelin den Mitgliedern

der Kommission in derselben Angelegenheit Red und Antwort stehen.

Offenbar aber fielen die Stellungnahmen des Verteidigungsministers

unbefriedigend aus. «Wir haben von Parmelin keine Antworten bekommen

zu den Fällen in Ungarn und den USA», kritisiert Salzmann. Der

Bundesrat habe erklärt, dass er über diese Fälle noch keine

Informationen besitze und über den Fall Russland relativ spät

informiert worden sei. Das Hearing mit dem früheren ABB-Chef Remo

Lütolf wird voraussichtlich im Juni stattfinden.



