Seit Beginn der Woche konnte der Euro um fast ein Prozent zulegen. Am Devisenmarkt spielte vor allem die politische Lage im Nahen Osten eine wichtige Rolle.

Der Euro hat am Mittwoch seine Kursgewinne vom Vortag etwas ausgebaut. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2389 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen. Seit Beginn der Woche konnte der Euro damit um fast ein Prozent zulegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2384 (Dienstag: 1,2361) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8075 (0,8090) Euro.

Am Markt spielte die politische Lage im Nahen Osten eine wichtige Rolle. US-Präsident Donald Trump hatte mit einem unmittelbar bevorstehenden Militärschlag gegen Syrien gedroht. "Russland hat geschworen, alle Raketen abzuschießen, die auf Syrien abgefeuert werden. Mach' Dich bereit, Russland, denn sie werden kommen (...)", schrieb Trump beim Kurznachrichtendienst ...

