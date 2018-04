Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Rohstoffe wie Lithium, Erdöl und sogar Gold nicht nur zu importieren, sondern auch in Deutschland aufzuspüren und abzubauen - darum geht es den "Schatzjägern", über die planet e." am Sonntag, 15. April 2018, 16.30 Uhr, im ZDF berichtet. In vielen Gegenden in Deutschland rücken wertvolle Bodenschätze wieder in den Fokus, da zahlreiche Zukunftstechniken auf endliche Rohstoffe angewiesen sind.



Die Autoindustrie zum Beispiel benötigt Lithium für die Akkus von Elektroautos. Lithium ist ein seltenes Leichtmetall, das vor allem in Argentinien, Chile und Bolivien unter kaum kontrollierbaren Bedingungen abgebaut und von da nach Deutschland importiert wird. Dabei schlummert im Erzgebirge das größte Lithium-Vorkommen Europas. Armin Müller, Chef der Firma "Deutsche Lithium", möchte diesen Schatz bergen. Probebohrungen sollen klären, ob das Lithium-Vorkommen rein und rentabel genug für den Abbau ist.



Auch für andere Ressourcen gilt: Der Weg zur Genehmigung von Bergbauprojekten ist lang. Strenge Umweltbestimmungen und engagierte Bürgerinitiativen können die Planungen blockieren; Investoren brauchen einen langen Atem. Projekte wie der Erdöl-Abbau in der Pfalz haben diese Hindernisse schon überwunden. Seit 40 Jahren wird dort inmitten der Weinberge Erdöl gefördert. Die Fördermenge soll nun deutlich erhöht und das Bohrgebiet erweitert werden. Das Vorhaben stößt auf Widerstand bei vielen Anwohnern. Anders ist das bei einem Kieswerk in Rheinzabern: Dort wird buchstäbliches "Rheingold" gewonnen, gleichsam als Nebenprodukt. Das Edelmetall wird umweltschonend aus dem Kies herausgewaschen und verdient sich so die Ehrenbezeichnung "Öko-Gold".



Die "planet e."-Dokumentation "Die Schatzjäger - Deutschlands begehrte Rohstoffe" von Autorin Franca Leyendecker geht dabei auch der Frage nach, ob es eine Bergbau-Renaissance in Deutschland gibt und ob die heimischen Ressourcen der erhoffte Schatz sind, der Deutschland von Rohstoff-Importen unabhängiger macht.



https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/



http://planete.zdf.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDFheute



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planete



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121