Unterföhring (ots) - - 1,07 Millionen Zuschauer (Z3+) sahen Viertelfinalrückspiele AS Rom gegen FC Barcelona und Manchester City gegen FC Liverpool der UEFA Champions League am Dienstagabend - Stärkste Reichweite seit Senderbestehen für Spiele in der Champions League K.o.-Phase ohne deutsche Beteiligung.



Unterföhring, 11. April 2018 - Die dramatische Entwicklung bei den gestrigen Viertelfinal-Rückspielen zwischen AS Rom und FC Barcelona sowie Manchester City und FC Liverpool haben Sky einen neuen Topwert in der Königsklasse beschert. Insgesamt 1,07 Millionen Zuschauer (Z3+) sahen die Partien gestern Abend auf Sky Sport, davon wählten 500.000 Zuschauer die Konferenzoption, 470.000 Zuschauer sahen das Spiel Manchester gegen Liverpool und 100.000 Zuschauer die Partie Rom gegen Barcelona. Es war damit die stärkste Reichweite seit Senderbestehen für Spiele in der Champions League K.o.-Phase ohne deutsche Beteiligung. Der Marktanteil lag bei 3,8 Prozent, in der Zielgruppe der Männer zwischen 14 und 59 Jahren sahen 560.000 Fans die Spiele, was zu einem Marktanteil von 8,0 Prozent führte.



Aufgrund des sensationellen Spielverlaufs gestalteten sich die Reichweiten in beiden Halbzeiten sehr unterschiedlich und viele Zuschauer wanderten zum noch spannenderen Einzelspiel. Sahen in der ersten Halbzeit noch durchschnittlich 30.000 Zuschauer das Spiel in Rom, waren es in der zweiten Halbzeit durchschnittlich 160.000 Zuschauer. Zudem sahen auch 90.000 Zuschauer mehr die Sky Champions League Konferenz in der zweiten Halbzeit als in der ersten, während das entschiedene Einzelspiel in Manchester in der zweiten Halbzeit 80.000 Zuschauer verlor.



Nicht eingerechnet sind die Reichweiten via Sky Go und Sky Ticket sowie Zuschauer in den Sky Sportbars.



Quelle: Sky: AGF in collaboration with GfK; TV Scope



Über Sky Deutschland



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Kontakt für Medien: Jens Bohl External Communications Tel. +49 (0) 89 9958 6869 jens.bohl@sky.de twitter.com/SkyDeutschland