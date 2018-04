Deutsche Bundesanleihen waren am Mittwoch wie auch andere als sicher empfundene Wertpapiere gefragt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag am Abend bei 159,51 Punkten. Das waren 0,23 Prozent mehr als am Vortag. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,49 Prozent.

Auslöser der höheren Risikoscheu, die sich auch in fallenden Aktienkursen bemerkbar machte, waren Äußerungen von US-Präsident Donald Trump. Über den Nachrichtendienst Twitter hatte dieser faktisch einen Militärschlag gegen das syrische Regime angekündigt. Hintergrund ist ein mutmaßlicher Giftgaseinsatz Syriens im eigenen Land. Russland hatte zuvor scharf vor einem militärischen Eingreifen der USA gewarnt.

Nicht nur Bundesanleihen, auch andere Staatspapiere aus dem Euroraum erhielten nach den Äußerungen Trumps Zulauf. Konjunkturdaten traten in diesem Umfeld in den Hintergrund. Neue Inflationsdaten aus den USA ergaben einen stärkeren Preisauftrieb, den Analysten aber vor allem auf statistische Effekte zurückführten. Dennoch ermöglicht die Entwicklung weitere Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed./bgf/jsl/he

ISIN DE0009652644

